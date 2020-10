P.League - Wolverhampton s'impose à Leeds

Fin de série pour Leeds United. Après trois matches sans défaite en championnat (deux victoires et un nul), le promu s'est incliné face à Wolverhampton (0-1), ce lundi soir en clôture de la 5ème journée de Premier League. Le seul but de cette rencontre disputée à Elland Road a été inscrit par Raul Jimenez, en milieu de seconde mi-temps (70ème). Suite à ce court revers, le deuxième de l'exercice, les hommes de Marcelo Bielsa reculent à la dixième place du classement (7 points). Les Wolves, eux, grimpent au sixième rang (9 points) et recollent à Arsenal et Leicester City.

Premier League - 5e Journée Leeds United 0 - 10 - 0 Wolverhampton 70' R. Jiménez



LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 17 octobre

Everton - Liverpool : 2-2

Chelsea - Southampton : 3-3

Manchester City - Arsenal : 1-0

Newcastle - Manchester United : 1-4

Dimanche 18 octobre

Sheffield United - Fulham : 1-1

Crystal Palace - Brighton : 1-1

Tottenham - West Ham : 3-3

Leicester City - Aston Villa : 0-1

Lundi 19 octobre