Paraguay - Le juge refuse de relâcher Ronaldinho

Arrêté par la police paraguayenne depuis vendredi, Ronaldinho n'est toujours pas sorti de prison. L'ancien milieu de terrain, incarcéré pour usage de faux passeport avec son frère, s'est vu refuser sa demande de mise en liberté par un juge cette nuit selon Osmar Legal, le procureur de la République. "Le juge a rejeté la demande de la défense de liberté conditionnelle ou d'assignation à domicile" a-t-il déclaré.

Gustavo Amarilla, le juge en charge du dossier, a expliqué que Ronaldinho (39 ans) et son frère restaient à "disposition de la justice", d'où leur présence derrière les barreaux. Selon Amarilla, il est nécessaire que les deux hommes restent incarcérés vu l'ampleur de l'affaire et la possible implication de fonctionnaires et chefs d'entreprise pour faciliter leur venue dans le pays. "Je reconnais que (ce cas) pourrait mériter une mesure moins contraignante (que la détention). Mais c'est ma responsabilité de ne pas perturber l'enquête du parquet. Et cela pourrait être le cas avec une fuite".