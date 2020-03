Paraguay - Ronaldinho interpellé en possession d'un faux passeport !

Drôle de mésaventure ce mercredi pour Ronaldinho (39 ans) et son frère, tous deux accusés d'être en détention d'un faux passeport par les autorités paraguayennes. La chambre du Brésilien, présent au Paraguay à des fins de communication (promotion de son livre d'après L'Equipe), aurait été perquisitionnée par la police. C'est à ce moment que les deux passeports falsifiés auraient été saisis.

Le ministre de l'Intérieur paraguayen, Euclides Acevedo, déclare que Ronnie et son frère ne sont, pour l'instant, pas détenus et ont pour consigne de ne pas quitter leur chambre d'hôtel. Par contre, les deux individus devraient être entendus au siège du parquet ce jeudi matin. Selon les propos du ministre de l'Intérieur (relayés pas l'ESPN), Ronaldinho souhaite coopérer et affirme avoir été piégé. Il faudra encore attendre pour en savoir plus sur les dessous de cette affaire, pour le moins surprenante.