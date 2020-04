Paraguay - Ronaldinho sort du silence et raconte son passage en prison

Début avril, Ronaldinho sortait de prison après un mois d'incarcération, au Paraguay, pour être entré sur le territoire en possession de faux passeports. Dans une interview pour ABC Color, l'ex-footballeur brésilien (40 ans) s'est confié sur cette sombre péripétie. "Nous sommes venus au Paraguay avec mon frère, qui est mon agent, pour participer au lancement d'un casino en ligne, comme stipulé dans un contrat, et pour le lancement d'un livre, organisé par la société brésilienne qui possède les droits au Paraguay", précise d'abord Ronaldinho, dans des propos retranscrits par RMC. "Nous avons été surpris d'apprendre que nos documents n'étaient pas légaux. Mais depuis le début, notre intention a toujours été de collaborer avec la justice, afin de clarifier cette histoire. Depuis le premier jour, nous avons tout expliqué, et répondu à tout ce que la justice nous demandait pour faciliter son travail (...) C'était un coup dur, je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation."

Toujours assigné à résidence dans la capitale Asuncion, Ronaldinho n'en a pas fini avec la justice paraguayenne, mais espère que tout rentrera rapidement dans l'ordre. "Nous espérons que la justice confirmera tout ce que nous avons déclaré, et que nous pourrons bientôt mettre un terme à tout cela", poursuit le Ballon d'or 2005. "La première chose que je ferai, ce sera un gros bisou à ma mère, qui a dû vivre cette situation difficile depuis chez elle, avec en parallèle l'épidémie de Covid-19. Il faudra ensuite que je digère un peu, et puis j'avancerai de nouveau, avec foi et force."