Paris FC - Jérémy Ménez annonce la couleur pour 2020

Alors que René Girard vient d'être nommé entraîneur du Paris FC, Jérémy Ménez (32 ans) s'est exprimé sur son rendement après un début de saison loin des expectatives. Arrivé en septembre dernier dans le club francilien, l'attaquant peine à convaincre (3 passes décisives, 0 but en 10 matchs). Le PFC, actuellement 19e de Ligue 2, aurait bien besoin d'un retour en trombe de l'ancien du Paris Saint-Germain (2011-2014) pour sauver sa saison pour le moment catastrophique.

"Cela a souvent été comme ça. L'équipe va moins bien et je suis le premier visé. Je ne me pose pas en victime. Au contraire, cela me pousse à faire mieux. À mon arrivée, je n'avais pas joué depuis plusieurs mois. J'ai fait de bons débuts et puis physiquement, j'ai eu trois semaines difficiles en fin d'année. Logiquement, mon corps a dû se réhabituer à de gros efforts. Beaucoup oublient que je me suis fait les croisés en juillet 2018" a rappelé l'international tricolore. "Je vais bien mieux physiquement et la semaine de repos pendant les fêtes m'a fait énormément de bien. Je vais aider l'équipe et faire une grosse deuxième partie de saison. Vous allez voir le vrai Jérémy Ménez". À ces belles paroles devront suivre des actes.