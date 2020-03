Paris FC - Le titre avec Montpellier ou une montée en L1 avec le PFC ? Girard a tranché...

Le 2 janvier dernier, le Paris FC (Ligue 2), englué dans les tréfonds de son championnat, tranchait dans le vif et limogeait son entraîneur, Mecha Bazdarevic, pour le remplacer par René Girard. Depuis, l'autre club de Paris, actuel dix-septième du classement, a retrouvé une forme un peu plus décente et le maintien est désormais du domaine du possible. La montée en Ligue 1 n'est évidemment pas pour tout de suite, mais cette idée ne déplaît pas au technicien français de 65 ans. Dans une interview accordée à L'Equipe, ce dernier a évoqué la possibilité d’une promotion en première division avec sa nouvelle équipe.

"Le PFC en Ligue 1, un plus grand exploit que mon titre de champion avec Montpellier (Ndlr, en 2012) ? Je touche du bois mais j’aimerais bien qu’il vous entende, là-haut. Attention, c’était grandiose avec Montpellier. Mais là, il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer ce souhait. La Ligue 1 avec le PFC, ce serait plus fort que le titre. Un deuxième club parisien en Ligue 1, vous imaginez ? Après, on part de bien plus loin et le travail sera encore long et difficile", a indiqué l'entraîneur tricolore.