Pau - Bruno Irles lapidaire sur ses retrouvailles avec Mbappé

Ce sera le fil rouge du 8e de finale de Coupe de France entre Pau et le PSG, ce mercredi soir (18h30). Deux ans et demi après son départ de l'ASM, Kylian Mbappé va retrouver son ex-formateur à Monaco, Bruno Irles, désormais entraîneur du club de National. Et rien ne dit que ce sera très chaleureux, puisque leur aventure commune avait surtout été marquée par une mise à l'écart du jeune prodige de l'équipe U17. Interrogé par RMC Sport, Irles n'a pas voulu trop s'étendre sur le sujet. "Notre histoire c’était quand j’étais formateur, c’est du passé", a-t-il commenté à l'aube de ces retrouvailles.

"Je suis content pour lui, je suis content pour Abdou Diallo, je suis content aussi pour Layvin Kurzawa (également passés par le centre de formation de Monaco, ndlr), que je vais peut-être retrouver, sauf s’il est déjà parti. Je ne peux que féliciter leurs carrières", a poursuivi Irles. Pas sûr de croiser le champion du Monde à Pau, "parce qu'il fera partie de ces cadres qui risquent de souffler en Coupe de France", le technicien ne manquera pas de lui souhaiter la bienvenue si Tuchel l'emmène dans son groupe. "S'il est là, il sera le bienvenu. Comme les autres", a-t-il conclu.