Pays Bas - Kenny Tete appelé en renfort

Kenny Tete rejoint Memphis Depay. Non retenu dans la liste initiale du nouveau sélectionneur des Pays-Bas Dwight Lodeweges, le latéral droit de l'Olympique Lyonnais a été appelé en renfort pour affronter la Pologne et l'Italie, les 4 et 7 septembre, dans le cadre de la Ligue des Nations.

