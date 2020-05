Pays Bas - Le jour où Louis van Gaal a frappé Robin van Persie

Robin van Persie a livré une anecdote croustillante ces derniers jours, dans un livre consacré à Louis van Gaal. L'ancien attaquant des Pays-Bas est, en effet, revenu sur le quart de finale de la Coupe du Monde 2014, remporté aux tirs au but (0-0, 4-3 tab), et la réaction de son sélectionneur lorsqu'il n'a pas voulu sortir.

"Le match est allé en prolongation et j'avais des crampes. Louis a crié : 'je te fais sortir'. Je me suis retourné et j'ai crié : 'non, non, on sera bientôt aux tirs au but', mais les 20 dernières minutes ont été très difficiles pour moi physiquement. Il le voyait et de la vapeur sortait de ses oreilles" raconte van Persie, avant de dévoiler que le technicien l'a frappé. "Lorsque la prolongation s'est terminée et qu'on s'est rassemblés près de la ligne de touche, il s'est approché de moi et m'a soudainement frappé. Un gros coup. Et il m'a dit avec colère : 'ne me refais plus jamais ça'. Je l'ai regardé avec l'air choqué. (...) Quand je repense à cet incident, c'était un moment étrange, mais c'était Louis."