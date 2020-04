Pays Bas - Marc Overmars compare la fédération néerlandaise à Donald Trump

Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, a poussé un énorme cri de colère dans De Telegraaf à l'encontre de la Fédération néerlandaise de football, qui compte reprendre le championnat néerlandais dès que possible. Il déplore notamment le fait qu'il soit "question d'argent et pas de la santé des gens", allant même jusqu'à comparer la KNVB (Fédération royale néerlandaise de football) à "Donald Trump". En effet, le président des Etats-Unis avait minimisé la crise sanitaire dans le but de ne pas pénaliser l'économie de son pays.

Le néerlandais est scandalisé que le championnat, qu'il qualifie de "mort", ne soit pas définitivement suspendu. Hier, la fédération néerlandaise avait annoncé dans un communiqué, que l'UEFA avait fixé une deadline au 3 août, pour terminer l'ensemble des championnats nationaux. De quoi provoquer la colère d'Overmars qui ajoute, "plus de 100 personnes meurent chaque jour du coronavirus aux Pays-Bas. (...) J’ai beaucoup de mal à comprendre cette décision. Je crois qu’il y a eu beaucoup de pression pour que tout se finisse à n’importe quel prix. Aux Pays-Bas, nous ne sommes pas aussi dépendants des revenus liés aux droits télé qu'en Espagne, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne". Enfin, il accuse l'UEFA de "faire pression" sur les différentes fédérations afin que les championnats domestiques se terminent, en dépit d'un contexte de crise qui devrait primer sur l'ensemble des intérêts économiques.