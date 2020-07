LDC - Pep Guardiola : 'Nous aurons le droit de jouer la Ligue des Champions !'

Suspendu le 14 février pour deux ans de la Ligue des Champions, Manchester City avait à l'époque immédiatement décidé de faire appel auprès du tribunal arbitraire du sport (TAS). Alors que le club attend son verdict le 13 juillet, Pep Guardiola, l'entraîneur citizen s'est montré particulièrement confiant, et estime que ses hommes ne devraient pas avoir de problème pour jouer la C1 la saison prochaine.

"Nous sommes prêts", a indiqué le Catalan en conférence de presse hier. "Je suis très confiant et je pense que nous aurons le droit de jouer la Ligue des champions, parce que nous voulons rester sur le terrain ces prochaines années. Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et j'espère que tous les salariés, les joueurs et tout le monde ici pourront continuer à développer ce club." En attendant, Man City peut encore prétendre à remporter l'édition présente. Le 7 ou le 8 août, les Skyblues affronteront le Real Madrid pour un huitième de finale retour palpitant, après la victoire à l'aller au Bernabéu (1-2).