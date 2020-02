Porto - Marega vide son sac après les cris racistes : 'Je me suis senti comme une m....'

Hier soir, à la 68ème minute du match opposant le Vitoria Guimarães au FC Porto (1-2, 21ème journée de Liga NOS), Moussa Marega (28 ans), excédé par les insultes racistes du public local à son encontre, a pris la décision de quitter la pelouse. Invité de l'émission Team Duga sur les ondes de RMC ce lundi soir, l'attaquant international malien, passé par le Vitoria Guimarães lors de la saison 2016-2017, est revenu sur cette soirée bien triste pour le football.

À lire aussi : La réponse de Marega aux cris racistes

"Ça va mieux. Hier, c’était beaucoup plus difficile. Hier, je me suis vraiment senti comme une merde, c’était une grosse humiliation pour moi. À partir du moment où je suis rentré chez moi, où j’ai vu mon fils, ça allait mieux", a confié le natif des Ulis à nos confrères. "Ça a commencé à l’échauffement. Au début, ce n’étaient que quelques personnes mais quand c’est presque tout un stade, ce n’est pas possible. (...) Je me suis senti comme une merde, j’avais honte, il faut le vivre pour comprendre. C’est une sensation très désagréable. C’est triste que ça arrive en 2020", a-t-il conclu.