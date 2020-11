Porto - Pepe incertain pour le match face à l'OM

Le FC Porto pourrait affronter l'Olympique de Marseille, ce mardi, sans Pepe (37 ans). Le défenseur portugais s'est blessé à l'entraînement ce lundi matin et Sergio Conceição s'est montré plutôt pessimiste concernant la présence de son joueur demain.

"Peut-être qu'on ne l'aura pas. Peu après les premières quinze minutes d'entraînement (ouverts à la presse, ndlr), Pepe est sorti. Et ce n'est pas du tout du bluff, malheureusement. Cela va être très difficile d'avoir Pepe pour le match. On va essayer. Je vais parler avec lui et avec le département médical pour savoir s'il y a encore de l'espoir" a-t-il déclaré.