Porto - Pessimiste pour Pepe, Sergio Conceição se méfie de l'OM

Pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) dans le cadre de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, a retenu un groupe de vingt-cinq joueurs. Blessé au pied gauche, Pepe figure dans ledit groupe, mais le défenseur international portugais (37 ans, 113 sélections) ne devrait pas être en mesure de prendre part à la rencontre.

"Ce sera très difficile voire impossible pour lui d'être disponible pour le match. Il nous accompagnera mais ne devrait pas pouvoir jouer", a indiqué l'entraîneur lusitanien en conférence de presse, et d'appeler ses joueurs à la méfiance : "C'est peut-être la dernière chance de Marseille pour rester en course. S'ils gagnent leurs deux matches en retard, ils seront premiers de leur championnat. Il faut voir la vie du club dans toute sa réalité. C'est un grand club. (...) Rien n'est décidé. Dans ce groupe, toutes les équipes peuvent gagner et perdre. Même Manchester City n'est pas imbattable. Je sais que nous sommes bien placés pour passer en huitièmes. Le résultat de ce match peut être extrêmement important en ce sens. (...) Le foot n'est pas si facile. Il faudra être fort et concentré parce qu'on aura une équipe qui veut marquer face à nous".