Porto - Sergio Conceição se méfie énormément de l'OM

Alors qu'ils sont sur une série de 11 défaites consécutives en Ligue des Champions, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont la pression avant le déplacement à Porto, ce mardi. Pour autant, Sergio Conceição, l'entraîneur du FCP, se méfie énormément de l'écurie phocéenne, notamment en raison de la présence de son compatriote André Villas-Boas sur le banc.

"La compétitivité de la Ligue 1 que joue Marseille est au-dessus de la Ligue portugaise. Marseille a un entraîneur qui a gagné la Ligue Europa, et plusieurs titres. Nous allons jouer un adversaire difficile. Ne nous trompons pas avec les chiffres actuels de l’OM. Nous savons sur quelle équipe nous allons tomber et ce que nous devons faire pour remporter ce match. Nous devons définir notre stratégie et être prêts pour les différentes options et les différents visages que Marseille pourrait nous proposer" a-t-il déclaré en conférence de presse. Lors de son passage à Nantes, pour la saison 2016-2017, Conceição a affronté l'OM à une reprise, pour une victoire 3-2.