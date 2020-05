Portugal - Anthony Lopes envisagerait un retour !

Depuis la Coupe du Monde 2018 en Russie, Anthony Lopes n'a plus été convoqué par Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal. Il y a un peu plus d'un an, en Février 2019, le portier lyonnais avait expliqué avoir "mis la sélection en stand-by" pour "profiter de sa famille et se concentrer sur son rôle de père et sur l'OL". Mais visiblement, un retour n'est plus à exclure.

Selon les informations de L'Equipe, le portier de 29 ans, qui compte 5 petites sélections, envisagerait de renouer avec la sélection la saison prochaine, à quelques mois de l'Euro 2020. Pour rappel, Lopes était présent dans le groupe portugais pour la victoire à l'Euro 2016, en France.