Portugal - Cristiano Ronaldo 'apte à jouer les trois prochains matches'

C'est une très, très bonne nouvelle pour le Portugal, et une moins bonne pour la France. Touché à la cheville droite et sorti en boîtant lors de la rencontre contre la Lazio Rome (1-1), dimanche en Serie A, Cristiano Ronaldo, l'attaquant de la Juventus Turin et leader de la sélection lusitanienne (167 sélections, 101 buts), va mieux. C'est, en tout cas, ce qu'a annoncé Fernando Santos, le sélectionneur portugais, en conférence de presse.

"Il s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers, alors si je le décide, il est apte à jouer les trois prochains matches", a déclaré le technicien lusitanien. "Il ne s'est pas plaint. Je sais depuis dimanche qu'il n'y a aucun problème, rien qui l'empêche de s'entraîner normalement", a-t-il rapidement précisé. Pour rappel, la Seleçao affrontera Andorre ce mercredi en amical à Lisbonne, avant de retrouver la Ligue des Nations et les Bleus, le samedi 14 novembre, toujours à l'Estádio Da Luz.