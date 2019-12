Portugal - João Félix n'a pas peur de la France

Du haut de ses 20 ans, João Félix devrait découvrir sa première grosse compétition internationale cet été avec le Portugal (hors Ligue des Nations). L'attaquant de l'Atlético Madrid a évoqué, au cours d'un long entretien pour Record, le tirage au sort de l'Euro 2020. Visiblement, le jeune attaquant n'est pas effrayé par le fait de retrouver l'équipe de France.

"Le tirage n’a pas été très favorable, c’est vrai, mais ce n’est rien d’effrayant non plus. Nous croyons en nos chances de passer le premier tour. La France et l’Allemagne ne font pas peur" a-t-il déclaré.