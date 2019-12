Portugal - L'anecdote étonnante de Ronaldo après le sacre à l'Euro 2016

Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo a conquis l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Entre titres collectifs et récompenses individuelles, le Portugais a quasiment tout gagné. Pourtant, jusqu'en 2016, il courrait après un sacre avec sa sélection et a finalement fini par l'obtenir grâce à une victoire en finale de l'Euro face à la France (0-1). Ce jour-là, il est passé par toutes les émotions puisqu'il avait dû quitter le terrain sur blessure avant la demi-heure de jeu. Reconverti en entraîneur le temps d'un match, CR7 s'était mué en adjoint de Fernando Santos sur le bord de la pelouse, avant de fondre en larmes au coup de sifflet final.

Dans un entretien accordé à DAZN, le quintuple Ballon d'Or a livré une anecdote étonnante au sujet de la célébration de ce titre. “Ce fut une nuit incroyable et inoubliable. J'ai pleuré, ri, souffert, crié, bu. J'ai tellement pleuré que j'étais déshydraté après le match, j'ai bu une gorgée de champagne pendant les célébrations et je me suis immédiatement senti étourdi" a-t-il confié, et d'ajouter : “je ne bois jamais, mais c'était un événement spécial, le trophée le plus important de tous les temps.”