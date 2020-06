Portugal - La Liga NOS reprend ce mercredi... sous hautes tensions

Alors que la Liga NOS fait son grand retour ce soir, après deux mois et demi d'arrêt, les tensions sont encore très nombreuses...

Ce mercredi, un deuxième championnat majeur va reprendre la compétition : le Portugal. La Liga NOS, suspendue depuis deux mois et demi, signe enfin son retour avec un premier match entre Portimonense et Gil Vicente (20h) à Portimão dans le sud du pays, avant la rencontre Famalicao-Porto (22h15). Mais cette reprise a été rythmée par la cacophonie générale des clubs portugais et les tensions, qui se sont multipliées ces dernières semaines. En effet, de nombreux désaccords sont apparus, que ce soit sur le nombre de stades utilisés, le nombre de remplacements ou même la diffusion...

Si le pays a toujours contrôlé la pandémie, avec moins de 1500 décès au total, la direction générale de santé avait conseillé de reprendre "dans un nombre le plus réduit possible de stades". Au final, cet appel n'a pas vraiment été écouté puisque 16 des 18 équipes de première division joueront dans leur enceinte. Seuls Santa Clara, club des Açores, et Belenenses, qui ne jouait déjà plus dans son stade avant la coupure, s'installeront pendant plusieurs semaines dans le "Clairefontaine" portugais, la Cidade do Futebol près de Lisbonne.

Un club s'est opposé aux cinq changements par match

Contrairement à la Bundesliga et aux recommandations de l'IFAB, la Liga NOS n'a pas autorisé les cinq changements et les 9 joueurs sur le banc pour la 25ème journée. La faute à l'opposition d'un seul club, qui a donc empêché l'unanimité pour valider cette règle : le Maritimo. Le club de Madère jouera d'ailleurs sur son île (à l'inverse de Santa Clara) et obligera les autres formations à se déplacer en avion privé avec les arbitres pour éviter tout risque de contamination. Il faudra désormais attendre la prochaine AG de la Ligue, la semaine prochaine, pour re-proposer cette règle.

D'ailleurs, le président de la ligue portugaise pourrait perdre sa place lors de cette même assemblée générale. En effet, Pedro Proença, ancien arbitre international, a provoqué la colère des clubs portugais pour avoir rédigé une lettre demandant de l'aide aux responsables politiques dans la diffusion de certains matchs en clair. Le but étant d'empêcher les rassemblements de supporters. Mais les cadors lusitaniens (Braga, Benfica) ont très mal pris cette initiative, qui risque de les brouiller avec les diffuseurs qui versent de gros droits TV. Si le président du Benfica s'est "indigné" de cette lettre, Porto a accusé son rival historique de mener une fronde contre la direction actuelle de la Ligue.

"Il aurait fallu que tout le monde fasse preuve de responsabilité..."

A noter, aussi, que le principal groupe des ultras du FC Porto a annoncé, ces dernières heures, qu'il allait accompagner le déplacement de son équipe sur le terrain de Famalicao pour les encourager, à l'hôtel et aux abords du stade. La reprise du championnat portugais apporte donc "beaucoup d'inquiétudes parmi les instances du football, les responsables politiques et le public en général. Il aurait fallu que tout le monde fasse preuve de responsabilité, mais ce n'est pas le cas", regrette Sérgio Pereira, le directeur du média portugais Maisfutebol, à l'AFP. "C'est toujours comme ça au Portugal. Les clubs font du bruit et personne n'a le courage de les affronter. Chaque club a pris les mesures qu'il a voulues". Quoi qu'il en soit, cette reprise du championnat, encore très disputé puisqu'il n'y a qu'un point d'écart entre Porto (1er) et Benfica (2ème), est très attendue dans le pays. Et la Liga NOS est prête à redevenir l'un, si ce n'est le sujet le plus important du Portugal...

LE PROGRAMME DE LA 25ÈME JOURNÉE DE LIGA NOS

Mercredi 3 juin

20h : Portimonense - Gil Vicente

22h15 : Famalicao - FC Porto

Jeudi 4 juin

19h : Maritimo - Vitoria Setubal

20h15 : Benfica - Tondela

22h15 : Vitoria Guimaraes - Sporting CP

Vendredi 5 juin

20h : Santa Clara - Braga

22h15 : Aves - Belenenses

Samedi 6 juin

22h15 : Boavista - Moreirense

Dimanche 7 juin

22h : Rio Ave - Paços de Ferreira