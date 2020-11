Portugal - La presse nationale n'arrive pas à encaisser la défaite face aux Bleus

Suite à la défaite face à l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations (0-1), la presse portugaise a réagi à travers différents journaux. Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo (35 ans), qui n'a toujours pas marqué face aux Bleus en 6 confrontations, est en Une de tous les quotidiens sportifs de son pays, qui prenaient cette compétition très au sérieux. "Dehors, 23 ans après. Depuis 1997, que la Seleção ne manquait la qualif' pour une phase finale", constate tristement Record. "La couronne est tombée. Le Mondial 98 est la dernière phase finale d'une grande compétition manquée par la Seleção", lance O Jogo.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3 Portugal 0 - 10 - 0 France 53' Kante



La presse portugaise n'est pas tendre avec sa sélection, et analyse cette défaite comme un échec cuisant. "Au revoir", titre A Bola, en français dans le texte. "La Seleção retourne dans le passé et est sortie du Final Four", semble s'inquiéter le quotidien, tout aussi désespéré. Une défaite difficile à avaler pour la presse du pays champion d'Europe en titre.