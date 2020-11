Portugal - Quatre joueurs de L1 dans la liste de Fernando Santos !

Comme l'équipe de France, le Portugal a dévoilé sa liste pour le rassemblement du mois de novembre. Une liste importante puisque les Portugais affronteront la France à Lisbonne le 14 novembre prochain, mais aussi Andorre (le 11) et la Croatie (le 17). Ainsi, Fernando Santos a convoqué 25 joueurs pour ces 3 affiches, dont Cristiano Ronaldo, le capitaine. La Seleção compte aussi 4 joueur de Ligue 1 : Anthony Lopes (OL), José Fonte et Renato Sanches (LOSC) ou encore Danilo Pereira (PSG).

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo



Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY