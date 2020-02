Portugal - Victime de cris racistes, Marega quitte le terrain !

C'est une scène bien triste qui s'est déroulée ce dimanche au Portugal. A l'occasion de la 21ème journée de Liga NOS, le FC Porto était en déplacement sur le terrain du Vitoria Guimaraes. Les Dragons l'ont emporté 2 buts à 1 et reviennent à un point du Benfica, grâce notamment à un but de Marega à l'heure de jeu. Le natif des Ulis, auteur du but de la victoire donc, a de nouveau été en évidence quelques minutes plus tard, mais pour une toute autre raison.

L'attaquant de Porto a décidé de quitter la pelouse en raison de cris racistes à son égard proférés par des supporters du Vitoria, un club par lequel il est passé une saison, en 2016-2017 ! Excédé par ces comportements, le joueur a adressé des doigts d'honneur aux auteurs de ces cris. Malgré la volonté de ses coéquipiers et de son entraîneur de le convaincre de rester sur la pelouse, notamment en raison de l'enjeu important de ce match, l'ancien amiénois est resté sur sa décision et a été remplacé par Wilson Manafa (72e).