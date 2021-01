Premier League : Rowe et Saka, l’avenir d’Arsenal

Actuel 10è de la Premier League avec 27 points en 19 journées, Arsenal ne vit pas ses meilleurs jours en Premier League. Les Gunners en milieu de tableau, pensent remonter la pente. Parmi les solutions envisagées, une opération de dégraissage qui a déjà commencé, quelques recrutements lors de ce mercato hivernal et surtout accorder plus de temps de jeu aux pépites du club. Cela a également débuté avec la montée en puissance dans l’équipe première de Bukayo Saka et d’Emile Smith Rowe. Tous deux formés au club, ces deux joueurs connaissent une ascension fulgurante et sont perçus comme l’avenir du club londonien

Bukayo Saka, le nouveau buteur de la cour des grands

Âgé de 19 ans, Bukayo Saka a fait ses classes footballistiques à l'Académie d'Arsenal. Il a fait ses débuts avec l'équipe d'Arsenal des moins de 18 ans lors de la saison 2017-2018. Il a notamment participé à 7 matchs en FA Cup des jeunes pour deux buts. Lors de la saison 2018-2019, le jeune attaquant anglais a effectué 5 matchs en Premier League des jeunes avant d'être promu à l'équipe des moins de 23 ans avec qui il a disputé 20 matchs pour 7 buts et 7 passes décisives. Une adaptation assez rapide et facile.

Cette même saison, il a fait ses débuts en Premier League contre Fulham. Il a également joué deux matchs en Ligue Europa et un match en FA Cup. La saison écoulée, Bukayo Saka s’est imposé comme un élément indispensable du dispositif de Mikel Arteta. Il a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe première pour 3 buts et 12 passes décisives. Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en 17 apparitions en Premier League. Un talent en plein essor qui fascine de grands joueurs à l’image de l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Emile Smith Rowe, le milieu de terrain inégalable

A seulement 20 ans, le jeune milieu de terrain anglais Emile Smith Rowe touche ses premiers ballons avec l’équipe professionnelle d’Arsenal. Formé au club, il commence à jouer avec les moins de 18 ans d’Arsenal lors de la saison 2016-2017. Après 12 apparitions avec l’équipe, il joue un match chez les U21 d’Arsenal la même saison. Entre 2017 et 2019, il fait la navette entre les U18 et les U23. Puis il est prêté au RC Leipzig en Allemagne avec qui il connait trois matchs en Bundesliga allemande.

Lors de la saison 2018-2019, il a également fait ses débuts avec l'équipe première des Gunners notamment avec 4 apparitions en Ligue Europa et quelques matchs en Coupe. La saison écoulée, Emile Smith Rowe a poli son talent lors de son prêt à Huddersfield Town en Championship. Dans le deuxième niveau du football anglais, il a disputé 19 matchs pour 2 buts. Revenu à Arsenal cette saison, il a joué 14 matchs en compétition officielle pour 5 buts et autant de passes décisives. Très apprécié de son entraîneur, il est sans doute une valeur sûre pour les Gunners.