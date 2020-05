P.League - Le maire de Londres s'oppose à la reprise

Alors que le gouvernement britannique à récemment donné son accord pour une reprise du championnat durant le mois de juin, une voix importante s'est clairement opposé à cette mesure en la personne de Sadiq Khan le maire de la ville de Londres. Son représentant s'est en effet exprimé pour le quotidien anglais Evening Standard en affirmant que cette décision était pour le moment trop précipitée tandis que le pays continue à être gravement touché par l'épidémie du Covid-19.

"Sadiq souhaite vivement que la Premier League et le sport professionnel en général reprennent. Cependant, alors que le pays est toujours aux prises avec cette crise et que des centaines de personnes meurent chaque jour, il estime qu'il est trop tôt pour discuter de la reprise de la Premier League et du sport de haut niveau dans la capitale", a-t-il expliqué. "En tant que fan de Liverpool, Sadiq souhaite bien sûr le retour de la Premier League, mais cela ne peut se produire que lorsque la situation sanitaire sera sûre, et cela ne peut pas imposer de charge supplémentaire au NHS et aux services d'urgence."