Premier League - Le match entre Tottenham et Fulham reporté !

C'est officiel la rencontre entre Tottenham et Fulham vient d'être reportée par la Premier League. Les deux équipes devaient initialement se rencontrer ce mercredi soir à 19 heures dans le cadre de la 16ème journée du championnat anglais. Cette décision a été prise après que dix-neuf joueurs et membres du personnel des Cottagers aient été testés positifs au Covid-19.

Ce lundi, la Premier League avait révélé que dix-huit joueurs du championnat d'Angleterre avaient été testés positifs au coronavirus. Un record depuis le début de la saison qui nécessite le maximum de précaution de la part des instances.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS