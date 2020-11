P.League - Les supporters de plusieurs clubs de retour dans les stades !

La Covid-19 a chamboulé le monde du football depuis plusieurs mois. L'Euro annulé, les cinq changements par match, le Final 8 cet été, mais surtout les stades sonnent creux désormais. Dans la majorité des pays d'Europe, les équipes jouent actuellement à huis-clos afin d'éviter la propagation du coronavirus. Mais on pourrait rapidement entendre des chants dans certaines enceintes comme le célèbre You'll Never Walk Alone scandé par les supporters des Reds. En effet, le gouvernement britannique vient d'autoriser le club de Liverpool ainsi que ceux de Londres à accueillir jusqu'à 2000 supporters dans leurs stades.

Si cette mesure prendra effet dès le 2 décembre prochain, toutes les villes d'Angleterre ne sont pas concernées. Certaines comme celle de Manchester font encore parties des villes classées à risque très élevé. Un léger pas en avant qui fera du bien aux 22 acteurs présents sur les pelouses anglaises.