P.League - Man City vient à bout de Leicester et sécurise sa deuxième place

Ce samedi après-midi se jouait sans aucun doute la deuxième place de Premier League. Avec seulement quatre points de retard sur les Citizens avant le début de la rencontre, Leicester pouvait en effet espérer en cas de victoire, ravir la place de dauphin avant la fin de saison. Mais les hommes de Pep Guardiola ont totalement dominé ce choc de la 27e journée de Premier League tant dans la possession de balle (68%) que dans dans les intentions de jeu. Offensifs et inspirés, les coéquipiers d'Aymeric Laporte étouffaient dès les premières minutes les locaux, mais manquaient cruellement de précision dans le dernier geste. Leicester de son côté procédaient en contre et aurait même pu ouvrir le score en début de rencontre si le poteau n'avait pas contrarié Jamy Vardy.

Au cours de la deuxième période, la pression était de plus en plus forte sur Leicester qui avait de plus en plus de mal à contenir les offensives menés par Ryad Mahrez et consorts. Le penalty repoussé par Schmeichel face à Sergio Agüero (62e) permettait à l'équipe de Brendan Rodgers de garder espoir mais c'était sans compter sur la très bonne rentrée de Gabriel Jesus buteur prés de deux minutes après son entrée en jeu d'une belle frappe du pied droit (80e). Avec cette petite victoire (0-1), Manchester City prend sept points d'avance sur son adversaire du jour qui ne compte désormais plus que six unités de plus que Chelsea vainqueur plus tôt dans la journée face à Tottenham (2-1).

LES RESULTATS DE LA 27EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 22 février

Chelsea - Tottenham : 2-1

Burnley - Bournemouth : 3-0

Crystal Palace - Newcastle : 1-0

Sheffield United - Brighton : 1-1

Southampton - Aston Villa : 2-0

Leicester - Manchester City : 0-1

Dimanche 23 février

15h : Manchester United - Watford

15h : Wolverhampton - Norwich

17h30 : Arsenal - Everton

Lundi 24 février

21h : Liverpool - West Ham