Premier League - Tottenham s'en sort à Aston Villa grâce à Son

Tottenham a eu beaucoup de mal ce dimanche après-midi sur la pelouse d'Aston Villa pour le compte de la 26e journée de Premier League, mais a finit par s'imposer (2-3). Les Spurs ont concédé l'ouverture du score sur un CSC de Toby Alderweireld (9e) mais le Belge s'est rattrapé quelques minutes plus tard en égalisant d'une belle reprise (28e). L'équipe de José Mourinho a pris l'avantage juste avant la mi-temps grâce à Heung-Min Son qui ratait son penalty face à Reina mais suivait bien pour tromper le gardien Espagnol.

Durant le second acte, les visiteurs n'ont pas été plus sereins et ont rapidement étaient rejoint grâce à Engels (54e). C'est finalement sur la dernière action du match que Son redonnait l'avantage à son équipe. Avec cette deuxième défaite d'affilée en championnat, les locaux stagnent à la 17ème place de Premier League, tandis que les coéquipiers de Serge Aurier restent cinquième, seulement un point derrière Chelsea.

Premier League - 26e Journée Aston Villa 2 - 31 - 2 Tottenham T. Alderweireld (CSC) 9'

B. Engels 53'

27' T. Alderweireld

45' +2 Heung-Min Son

90' +4 Heung-Min Son



LES RESULTATS DE LA 26EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 8 février

Everton - Crystal Palace : 3-1

Brighton - Watford : 1-1

Dimanche 9 février

Sheffield United - Bournemouth : 2-1

Vendredi 14 février

Wolverhampton - Leicester : 0-0

Samedi 15 février

Southampton - Burnley : 1-2

Norwich - Liverpool : 0-1

Dimanche 16 février

Aston Villa - Tottenham : 2-3

17h30 : Arsenal - Newcastle

Lundi 17 février

21h : Chelsea - Manchester United

Mercredi 19 février

20h30 : Manchester City - West Ham