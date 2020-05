P.League - Toujours pas d'accord pour une reprise du championnat

Alors que l'Angleterre est récemment devenu le pays d'Europe le plus mortellement touché par le coronavirus, l'avenir de la saison actuelle de Premier League reste en suspens. Malgré une reprise espérée et voulu par une majorité des clubs et instances, le secrétaire d'Etat au Sport Olivier Dowden a révélé que le gouvernement n'avait pour le moment, pas encore donné son accord pour la reprise du championnat.

"Si nous pouvons élaborer un plan qui puisse marcher, j'aimerais que nous puissions aller de l'avant, car je pense que ce serait bon pour la nation et pour le football dans son ensemble", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec la BBC. "J'espère vraiment que nous pourrons mettre cela en place, mais la sécurité publique doit toujours être prioritaire, et c'est donc seulement si nous sommes confiants pour qu'elle soit assurée que nous pourrons entamer un processus de reprise." Par ailleurs, il faudra dans le même temps régler les nombreuses divergences qui existent entre les clubs de Premier League sur les conditions de reprises et sur le maintien ou non des relégations et promotion.