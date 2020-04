Kieran Maguire, économiste et écrivain auteur du livre "Le Prix du Football", est revenu sur les conséquences économiques dramatiques que provoquerait un arrêt définitif de la saison de Premier League en raison de la crise du coronavirus. Pour Maguire, l'argent remboursé aux diffuseurs et aux partenaires commerciaux s'élèverait à plus d'un milliard de livres.