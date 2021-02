PSG - "Ça serait bienvenu si Marseille gagne" face à Lyon admet Mauricio Pochettino

Le Paris Saint-Germain s'est repris après sa défaite face à l'AS Monaco en s'imposant (0-4) ce samedi à Dijon lors de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre dominée en long et en large par le club de la capitale et qui permet aux Parisiens de faire le plein de confiance. Présent au micro de Canal +, Mauricio Pochettino s'est réjoui d'avoir pris les trois points sur la pelouse du stade Gaston-Gérard.

"Oui, je suis très heureux. On a été très professionnels. C'est important de gagner à nouveau et ressentir ce sentiment. Et être parfait dès le début. C'était une équipe très physique et notre approche a été la bonne. Des joueurs ont marqué des points ? On a été comme on voulait l'être, constants. Je suis content de Danilo, de Diallo...Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir leur place. Danilo est par exemple très professionnel et nous sommes contents qu'il ait marqué. Le championnat ? Il faut gagner des matches et rester constants. Bien sûr il y aura de la physique mentale, mais ça sera un peu de tout. OM - OL ? On va regarder le match et ça serait bienvenu si Marseille gagne" a déclaré le technicien argentin.