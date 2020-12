PSG - Ça a chauffé entre Leonardo et Tuchel lors de leur entretien

Si ce n'a toujours pas était officialisé par le club de la capitale, cela ne fait plus aucun doute que Thomas Tuchel ne sera plus l'entraineur du Paris Saint-Germain à la reprise. Le technicien allemand a appris son licenciement après la victoire (4-0) face à Strasbourg ce mercredi. Dans son édition du jour, L'Equipe révèle la teneur des échanges entre Leonardo et l'entraineur parisien.

Si l'ancien coach de Dortmund savait qu'il était menacé et que sa relation avec le directeur sportif n'était pas très bonne, il était surpris et n'a semble-t-il pas apprécié le timing de son éviction. Selon les informations du quotidien sportif, le ton serait monté entre les deux hommes. Des cris auraient été entendus par des témoins. Après une heure d'entretien, Thomas Tuchel est ensuite allé au Camp des Loge pour récupérer ses affaires et dire adieu à son lieu de travail où il exerçait depuis mai 2018.