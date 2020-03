PSG - 'Honteux', 'comportement indigne'... La presse allemande fracasse l'attitude des Parisiens

Les oreilles de Neymar et des Parisiens vont siffler, ce jeudi matin, lorsque l'on voit la réaction des médias allemand concernant les moqueries autour de la célébration d'Haaland. L'attaquant du PSG, qui a marqué deux des trois buts parisiens face à Dortmund sur la double confrontation, est en effet qualifié de "mauvais gagnant" par nos confrères allemands. On reproche au numéro 10 parisien son attitude pendant le match, entre sa célébration à la Haaland et son accrochage avec Can, qui a été exclu. "Il a fait sensation avec son action ridicule (imiter la célébration d’Haaland, ndlr)). Ce que personne ne mérite, c’est l’action dérisoire avec laquelle Neymar a fait sensation" explique Die Welt.

Mais Neymar n'est pas le seul à en prendre pour son grade puisque les Parisiens ont de nouveau chambré Erling Haaland à la fin du match, sur la pelouse et dans les vestiaires. Si Kimpembe a tenté d'expliquer l'attitude de ses coéquipiers, le média WAZ n'a pas du tout apprécié le geste : Les stars du PSG se sont moquées d'Erling Haaland après la victoire sur BVB et ses célébrations de Bouddha. Ce comportement est indigne" lit-on sur le site internet. "Le PSG a imité Haaland : un acte anti-sportif et honteux".