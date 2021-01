PSG - "Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football" affirme Joan Laporta

Ce n'est plus un secret pour personne, le Paris Saint-Germain travaille actuellement sur le dossier Lionel Messi et va tenter cet été d'attirer l'international argentin dans ses filets. Leonardo l'avait admis il y a peu en déclarant que "les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG". Une déclaration que n'a toujours pas été digérée Joan Laporta. Celui qui est aujourd'hui candidat à la présidence du Barça est revenu une nouvelle fois sur cet épisode et en a profité pour régler ses comptes avec le club de la capitale.

"Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'ai toujours suivi avec attention l'évolution du PSG, c'est désormais une équipe sur laquelle il faut compter sur la scène européenne, mais j'ai été surpris et déçu. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui ! Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs. Si on entre dans ce jeu, il me semble que l'on porte préjudice au monde du football. Le foot, c'est la passion, il y a de la rivalité, mais là on parle d'un joueur qui va jouer un match contre cette équipe" a déclaré l'ancien président du FC Barcelone lors d'un entretien accordé à L'Equipe.