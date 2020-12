PSG - "On a montré le vrai PSG ce soir" affirme Nasser Al-Khelaïfi

Le Paris Saint-Germain a désormais son destin entre ses mains grâce à sa victoire (1-3) face à Manchester United. Les Parisiens ont livré une prestation solide dans une rencontre riche en rebondissements. Présent au micro de RMC Sports après le match, Nasser Al-Khelaïfi a souligné la très bonne performance de ses joueurs.

"On a montré le vrai PSG, une vraie équipe qui se bat pour la Ligue des Champions. C’était très important, c'était un match décisif. C'était bien de montrer qu'on est là dans les grands matches. Tout le monde a fait un grand match. Je pense qu'on a joué bien techniquement aussi. Ce n'est pas facile de gagner ici, on a gagné deux fois. C'était important le 3-1 avec la qualité de jeu qu'on a montrée, on est très content" a déclaré le président du PSG.