PSG - Pochettino remercie son équipe et Tuchel pour ce trophée !

C'est un Mauricio Pochettino très ému qui s'est présenté en conférence de presse après la victoire de son PSG en Trophée des champions face à l'OM (2-1). Le néo-coach parisien remporte son premier trophée avec le PSG, mais aussi le premier titre de sa carrière.

"Je suis content et je remercie les joueurs pour cette performance. Je voudrais remercier le PSG, Leonardo, le président Nasser pour la confiance qu'ils m'ont accordée et l'opportunité d'être ici. Merci aux joueurs. Je remercie aussi le précédent staff technique et Thomas Tuchel. Si on était là aujourd'hui, c'est grâce aux titres gagnés auparavant par Thomas Tuchel et son staff" a-t-il glissé.