PSG - Abdou Diallo "saoulé" à propos d'une éventuelle remontada

Après la belle et large victoire à Barcelone lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-4), le Paris Saint-Germain aborde le match retour avec plus de sérénité. Présent en zone mixte après la victoire contre Brest en Coupe de France (0-3), le défenseur du club de la capitale Abdou Diallo (24 ans) s'est montré agacé par l'évocation d'une possible remontada, 4 ans après la double confrontation historique entre les deux écuries.

"Vous nous saoulez avec la remontada ! C'était avant, il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes. Et puis on va faire le maximum. On se prépare normalement, comme on l'a toujours fait, et sereinement surtout", a lâché, agacé, le défenseur parisien.