PSG - Abdou Diallo a été opéré du dos

Abdou Diallo manquera à l'appel de Thomas Tuchel, lundi pour la reprise de l'entraînement du PSG au Camp des Loges. Et pour cause, le défenseur français (24 ans) a été opéré du dos il y a une dizaine de jours et ne devrait pouvoir reprendre l'activité physique que début juillet, indique L'Equipe. A partir de là, il lui faudra cinq semaines de préparation pour être jugé apte à la compétition. Pas sûr, donc, qu'il soit en état de postuler à une place dans le onze parisien pour les finales de coupes nationales, prévues fin juillet...

Diallo souffre de douleurs récurrentes au dos depuis le début de l'année. Le PSG avait entamé un protocole de soin pour le remettre sur pied, avant d'envisager une opération au mois de mars, quand le pays a été placé en confinement. Cette intervention a donc eu lieu au début du mois et devrait permettre à l'ancien monégasque d'aborder la saison prochaine, sa deuxième sous le maillot rouge-et-bleu, dans de meilleures conditions.