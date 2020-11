PSG - Abdou Diallo affiche ses ambitions

La première saison d'Abdou Diallo à Paris ne s'est pas vraiment passée comme il l'espérait. Freiné par les blessures, l'ancien de Dortmund, recruté pour une trentaine de millions d'euros, est un remplaçant de luxe au poste de défenseur central et latéral gauche. Mais aujourd'hui, il semble enfin avoir mis ses pépins physiques de côté et souhaite venir bousculer la hiérarchie, lui qui compte 9 apparitions cette saison.

"Je reviens de blessure. Je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire du jour au lendemain. C’est normal, je l’accepte. Mais à côté de ça, je travaille dur à l’entraînement, je prouve tous les jours que l’entraîneur peut me faire confiance, et peut compter sur moi", a-t-il déclaré sur Europe 1. "Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n’a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer. Incontestable, on ne l’est jamais, c’est une remise en question permanente".