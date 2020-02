PSG - Abdou Diallo de retour face à Dijon

Absent depuis le déplacement à Lille le 26 janvier dernier (victoire 0-2), en raison d'une blessure à une cuisse, Abdou Diallo fera son retour dans le groupe parisien pour la réception de Dijon, ce samedi (17h30, 27e journée de Ligue 1). "Il est disponible", a indiqué Thomas Tuchel en conférence de presse, ce vendredi.

Le coach allemand du PSG a en revanche confirmé les forfaits, déjà connus, de Thiago Silva et Ander Herrera. Touchés aux cuisses la semaine dernière, ils sont accompagnés de Colin Dagba et Eric Choupo-Moting à l'infirmerie. Pour rappel, Neymar et Marco Verratti sont eux suspendus face aux Bourguignons.