PSG - Abdou Diallo revient sur le pressing demandé par Pochettino

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé (0-3) face au Stade Brestois lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre dominée de la tête et des épaules par les Parisiens qui ont asphyxiés les Bretons grâce à un pressing très haut sur le terrain. Présent au micro d'Eurosport après le coup de sifflet final, Abdou Diallo a révélé que c'était un souhait de son entraineur.

"Une demande de Pochettino ? Oh oui ! On bosse beaucoup à l’entraînement. Ça fait très peu de temps qu’il est là malgré le nombre de matchs importants donc on continue à travailler ça. On l’a fait en première période mais maintenant on doit le faire pendant 90 minutes" a déclaré le défenseur du PSG.