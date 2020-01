PSG - Adil Aouchiche a des étoiles dans les yeux après son premier but

Pour sa deuxième titularisation de sa carrière en match officiel avec le PSG, quatre mois après sa première face à Metz, Adil Aouchiche (17 ans) a inscrit son premier but avec les professionnels face à Linas-Montlhéry (32es de CDF, victoire 6-0). Le milieu offensif parisien, qui a notamment réalisé une grande Coupe du Monde avec l'équipe de France U17, n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final,

"C'est incroyable. Je suis très fier, d'abord de la victoire parce qu'on se qualifie. On a fait un super match, un match très sérieux. Mais je suis fier aussi d'avoir marqué et d'avoir pu aider mes coéquipiers. Aujourd'hui, on est tous très contents" a-t-il déclaré au micro de PSG TV. Le jeune milieu offensif est le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du club à 17 ans et 174 jours, derrière Bartholomew Ogbeche (17 ans et 55 jours en 2001).