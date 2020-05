PSG - Al-Khelaïfi a un message clair pour les futurs parisiens

Élu personnalité la plus influente de la planète football par France Football, Nasser Al-Khelaïfi (46 ans), le président du Paris Saint-Germain, a accordé un entretien à nos confrères. Après avoir commenté cette distinction honorifique, le dirigeant qatari a évoqué son club. L'occasion pour lui de rappeler la force de l'institution parisienne à ses yeux mais également de prévenir de manière clair ceux qui rejoindront, à l'avenir, les Rouge-et-Bleu : "Je rencontre plein d’acteurs du monde du sport, dont beaucoup parmi eux ont une grande influence. Mais au Paris Saint-Germain, nous plaçons l’institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l’avenir le feront en toute connaissance de cause", a lancé le patron parisien.