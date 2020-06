PSG - Al-Khelaïfi souhaite démarrer la saison plus tôt

Nasser Al-Khelaïfi a profité du conseil d'administration de la LFP organisé vendredi pour faire part de sa volonté d'entamer la saison 2020-2021 plus tôt. Au sein des instances, les dates du 23 et 24 août ont été avancées pour débuter le prochain exercice de Ligue 1. Le président parisien a demandé à Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, s'il était possible d'avancer la date de la reprise alors que celle-ci était initialement prévue le week-end du 8 août avant la crise du coronavirus.

NAK aimerait ainsi que le PSG puisse jouer davantage de matchs officiels avant de reprendre la Ligue des Champions pour laquelle le club a obtenu son ticket pour les quarts de finale. Avec seulement les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue dans les jambes (elles pourraient se jouer fin juillet et début août), les joueur parisiens pourraient se retrouver à cours de forme en comparaison aux autres écuries européennes.