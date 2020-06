PSG - Alec Georgen fait part de ses regrets

Formé au Paris Saint-Germain (2011-2015 en junior puis 2016-2019 avec les pros), Alec Georgen (21 ans) est depuis mercredi un joueur de l'AJ Auxerre (Ligue 2). S'il est évidemment très heureux de rejoindre le club bourguignon, le défenseur latéral droit regrette de ne pas avoir eu sa chance sous les couleurs de son club formateur (un seul match joué en trois ans).

"Le PSG est mon club de cœur, je me suis rapidement entraîné avec les professionnels, avec de très grands joueurs. Quand on y est, on a l’espoir de pouvoir y rester. Mais même si j’ai eu ce moment de doute sur ma carrière, je n’ai pas douté de moi-même. Et je ne doute toujours pas de moi. Je veux tout faire pour revenir à ce niveau-là, et j’y crois. J’ai eu beaucoup de frustration, de tristesse, suite à ces blessures et après celle à Singapour notamment. J’ai foutu une saison en l’air, il me restait deux ans de contrat, et je me suis retrouvé un peu tout seul. Mais avec du recul, ça m’a permis de mûrir", a indiqué le natif de Clamart à nos confrères de RMC.