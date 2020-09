PSG - Alessandro Florenzi a réussi sa première !

Alessandro Florenzi est l'un des rares parisiens à avoir été au niveau, hier, lors du Classique entre le PSG et l'OM. Une bonne nouvelle pour la recrue, qui disputait là son premier match dans la capitale.

Arrivé vendredi soir à Paris pour un prêt d'un an (avec une option d'achat à 9 millions d'euros), Alessandro Florenzi a été directement lancé dans le grand bain. Le latéral de 29 ans a, en effet, été titularisé face à l'OM, dès sa première apparition dans le groupe. Et dans cette rencontre compliquée, gâchée par les tacles et les mauvais coups, la nouvelle recrue est véritablement la seule lumière côté parisien.

En effet, l'Italien s'est rapidement montré dans le secteur offensif puisque c'est lui qui est à la baguette de la première très grosse occasion du PSG. Son centre arrive, en effet, dans les pieds de Marco Verratti, qui oblige Mandanda à sortir une parade de grande classe (2ème). Plus globalement, l'ancien Romain a montré qu'il pouvait être une belle option offensive, à l'image de ses 62 ballons touchés en 84 minutes. Si on pouvait craindre une baisse de régime dans le second acte, Florenzi a continué son bon travail au retour des vestiaires, avec notamment un centre dangereux pour Sarabia, encore une fois sauvé par Steve Mandanda (57ème).

D'un point de vu global, Florenzi a réussi 5 centres (sur 9) et distribué 5 passes clés au fil de la rencontre. Il a aussi excellé dans son pourcentage de passes réussies (93%, 37/40). Défensivement, il n'a été que très rarement inquiété puisque Dimitri Payet a joué plus bas que d'ordinaire, mais l'Italien a tout de même taclé 2 fois et remporté 5 duels au sol sur 6. Bref, le PSG pourra se conforter avec la bonne première de son nouveau latéral droit, promis à une place de titulaire...