PSG - Alessandro Florenzi revient sur son adaptation

Alessandro Florenzi a débarqué en septembre dernier au Paris Saint-Germain et il s'est imposé comme l'un des hommes forts du club parisien que ce soit sous les ordres de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Le latéral droit de 29 ans a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire en s'acclimatant à son nouveau club très rapidement malgré les nombreuses différences entre la Serie A et la Ligue 1. Lors d'une interview accordé au média du PSG, le joueur prêté par l'AS Roma a évoqué son adaptation dans la capitale.

"Je me sens très bien ! En toute honnêteté, mes coéquipiers m'ont réservé un accueil fantastique. En très peu de temps, je me suis vraiment très bien intégré au groupe. Je connaissais aussi certains joueurs avant de signer à Paris, ce qui m’a évidemment été d’une grande aide. J’ai notamment évolué avec Leandro Paredes à la Roma, et le fait qu'il parle italien m'a aidé, tout comme le fait que je parle aussi espagnol après mon séjour à Valence. Ma signature a été un moment spécial. J'ai rejoint un nouveau championnat que je ne connaissais pas, et cela m'a surpris à tous points de vue. Évidemment, apprendre le français n’est pas facile, mais j’essaie de le faire car je veux me sentir encore plus chez moi ici, à Paris" a déclaré l'international italien.