PSG - Ander Herrera chante les louanges du football français

Arrivé au Paris Saint-Germain le 4 juillet 2019, libre en provenance de Manchester United, Ander Herrera (31 ans) a connu des premiers mois relativement compliqués sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Mais, cette saison, le milieu de terrain espagnol enchaîne les matches avec le club parisien (10 en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions), pour son plus grand plaisir.

En effet, l'international ibérique (2 sélections) prend son pied en France et ne s'en cache pas. "Le football français a du talent et du physique, notamment apporté par les joueurs d'origine africaine. La formation française est fantastique", a ainsi lâché le numéro 21 du Paris Saint-Germain au micro de Radio Marca, et d'ajouter : "La France va se rapprocher du niveau espagnol en matière de titres. Quand je vois Koundé, Camavinga, Kimpembe ou Mbappé, ce sont physiquement des machines".