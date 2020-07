PSG - Ander Herrera est catégorique pour l'avenir de Neymar et Mbappé

Invité de l'émission El Transistor sur la radio Onda Cero, Ander Herrera a évoqué les cas Neymar et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du PSG de 30 ans, arrivé l'été dernier libre de tout contrat, estime que les deux attaquants phares de la capitale ne partiront pas cet été.

"Si je les vois partir ? Tout de suite, non. Je les vois très impliqués et heureux. Cela n’a rien à voir avec ce qui est dit dans la presse. Et je ne pense pas que le Real Madrid ou le Barça puisse financer une opération de ce calibre dans cette situation, même si je ne suis pas un économiste ou une personne dans l’un de ces clubs" lâche-t-il. "Je vois en Neymar un gars qui est totalement impliqué dans le projet, qui essaie de garder le groupe fort, il organise des repas dans sa maison en plus de son anniversaire. C’est un plaisir de partager avec lui ces moments dans l’équipe. Je le vois se rapprocher d’être le successeur de Messi et Cristiano Ronaldo pour gagner le Ballon d’Or."